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На днях популярная певица Пинк, которая в отличие от многих звезд часто балует поклонников свежими фотографиями своей семьи, решила показать, как она проводит вечер вместе со своими наследниками.

Как оказалось, вечер звезды мало чем отличается от досуга всех остальных. Так же как всем молодым мамам Пинк приходится проводить немало времени у плиты, готовить ужин для семьи, обжаривая овощи на сковороде.

5-месячный сын певицы всегда находится вместе с ней, помогая маме раскрыть в себе кулинарные таланты. Гнев поклонников и их страх за детей вызвала опасная близость к плите малыша и старшей девочки во время приготовления пищи.

На семейном снимке, сделанном в загородном доме Пинк, младший ребенок звезды действительно находится достаточно близко от раскаленной сковороды, а старшая дочь стоит неподалеку от мамы и братика прямо на кухонной поверхности.

A post shared by P!NK (@pink) on Jul 16, 2017 at 9:42pm PDT

«Dinner time (Время ужина)», - подписала фотографию молодая мамочка.

«Горячие кастрюли должны быть вдали от ребенка!», «Это очень опасно, тебе стоит быть осторожнее», - написали поклонники с долей волнения.

Остальные же подписчики, особенно те, кто имеет большой родительский опыт, решили, что Пинк поступает правильно и ничего опасного в приготовлении пищи для семьи совершенно нет.

Источник: твой Малыш