Музей мадам Тюссо сделал копию Бейонсе белокожей (1)

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фото: скриншон с сайта www.rusjev.net

Woman | 21 июля 2017 года, 16:18

В музее мадам Тюссо в Нью-Йорке торжественно презентована новая восковая копия Бейонсе. Певица на открытии в силу семейных обстоятельств не появилась, да и окажись она там, вряд ли бы обрадовалась встрече со своей восковой скульптурой – очень уж непохожей ее копия вышла.

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фото: скриншон с сайта www.rusjev.net

Поклонники Бейонсе и вовсе обвинили музей мадам Тюссо в расизме, указав на измененный цвет кожи певицы и отсутствие у скульптуры отличительных пышных бедер звезды. “Эта фигура больше похожа на странную комбинацию Мэрайи Кери, Линдси Лохан и Бритни Спирс”, – писали возмущенные пользователи социальных сетей и вспоминали другие промахи скульптуров музея в создании восковых копий Бейонсе. “Неужели сложно сделать хоть одну действительно похожую скульптуру?!” – негодуют поклонники.

Предыдущие копии Бейонсе в музее также имели мало сходств с оригиналом.

фото

фото: скриншон с сайта www.rusjev.net

фото

фото: скриншон с сайта www.rusjev.net

Через несколько часов после начала массовой атаки с объяснениями выступил пресс-секретарь музея:

Наша талантливая команда скульпторов прилагает все усилия, чтобы наши копии точно отражали внешние особенности звезд. Освещение внутри помещения плюс используемая вспышка могут искажать цвет наших фигур.

Источник: www.rusjev.net

Комментарии 1
Рижанин1 час назад
Музей мадам Тюссо сделал копию Бейонсе белокожей
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а Майкл Джексон осветлил свою собственную кожу когда был ещё живым.
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