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30-летний Кит Харингтон и 30-летняя Роуз Лесли познакомились на съемочной площадке сериала «Игра престолов», где играли влюбленных друг в друга «одичалую» и командующего Ночного дозора.

Вскоре экранный роман перерос в реальный. Слухи о том, что актеры встречаются, появились еще в 2012 году, однако сами артисты подтвердили роман лишь в 2016 году. Тогда Кит и Роуз посетили церемонию вручения наград Olivier Awards в The Royal Opera House.

Недавно стало известно, что влюбленные купили дом в Англии, где собираются жить вместе. Теперь же инсайдеры сообщили, что Харингтон сделал Лесли предложение. «Он устроил романтический вечер и предложил пожениться. Лесли расплакалась от счастья и сказала „да“», — рассказали таблоидам источники, приближенные к паре. По слухам, свадьба пройдет в старинном замке в духе шотландских традиций.

Источник: Cosmopolitan