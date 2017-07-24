Woman |

24 июля популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес отмечает свой день рождения.

Дженнифер Лопес - одна из самых ярких представительниц Голливуда, на счету которой много звездных и страстных романов: с Беном Аффлеком, Марком Энтони, Каспером Смартом, Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес с бывшим супругом и отцом детей Марком Энтони

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 23 2017 в 3:01 PDT

Дженнифер Лопес с нынешним бойфрендом звездой Главной лиги бейсбола Алексом Родригесом

Она не только знаменита, как певица, но и является одной из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливой бизнесвумен, сумевшая обратить свою популярность в успешный фэшн-бренд J.Lo.

Впервые Джей Ло была замечена в 1991 году, будучи танцовщицей труппы "Fly Girl" в телешоу "In Living Color". Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актёрскую карьеру.

Дженнифер Лопес за свою карьеру выпустила восемь студийных альбомов, снялась в около 30 фильмах, часто принимает участие в различных развлекательных программах, а со своих концертов устраивает яркие шоу.

Источник: Siteua