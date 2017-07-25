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Желающие провести время со звездами фильма "Титаник" Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет могут совместить приятное с полезным. Ужин с актерами выставлен на продажу, сообщает People.

Это один из лотов благотворительного аукциона, организованного Leonardo DiCaprio Foundation. Торги пройдут 26 июля на курорте Сен-Тропе во Франции.

Ужин для победителя состоится в октябре – ноябре в Нью-Йорке.

Что касается аукциона и гала-вечера, то программа включает выступление Ленни Кравица и церемонию награждения мэра Парижа Анн Идальго премией New World Leadership Award.

В 2016 году благотворительные торги принесли рекордные $45 млн. Гостями тогда стали Боно, Мэрайя Кэри, Тоби Магуайр, Наоми Кэмпбелл, Брэдли Купер, Эдвард Нортон.

Источник: сегодня