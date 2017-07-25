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Ничто не вечно под луной, даже самая преданная и верная любовь. Только что стало известно, что одна из самых известных латвийских пар рассталась. Фотограф Сергей Кондрашин и его бессменная муза Богдана объявили о разводе.

Ну как объявили. В своем фейсбук-профиле фотограф поблагодарил теперь уже экс-супругу за 22 года семейной жизни и отпустил ее в свободное плавание. На что сама бывшая жена ответила: "Спасибо, дорогой супруг! Это были интересные годы ) Чин-чин".

Сам Сергей тут же получил статус "самого яркого холостяка Риги", но, судя по комментариям друзей и самого Сергея, Богдана в одиночестве не задержится.

Напоминаем, что Сергей Кондрашин - один из самых известных фотографов Латвии, который снискал себе славу и популярность своими ежегодными календарями. Именно там светские львицы и просто известные дамы страны позировали художнику, не стесняясь, почти ню, а то и совсем ню.

Несколько лет назад супруги перебрались на Тенерифе, где Сергей пытался работать по специальности. Но за четыре года эйфория поулеглась и уже весной Сергей вернулся в родные пенаты.

Богдана Кондрашина не раз помогала Сергею не только с работой, но и справиться с личными проблемами. Именно благодаря ей, будущий звездный фотограф избавился от алкогольной зависимости, стал папой прекрасной дочки Даши и востребованным мастером. Хотим пожелать и Сергею, и Богдане всего только самого хорошего!