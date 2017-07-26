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Даже самые преданные фанаты звезды могут увидеть что-то новенькое на этих снимках. В Интернет попала первая профессиональная фотосессия Анджелины Джоли. На фото будущему секс-символу века – всего 15 лет.

фото: Harry Langdon

Съемку проводил знаменитый голливудский фотограф Гарри Лэнгдон. В его послужном списке уже тогда было немало знаковых и узнаваемых кадров знаменитых людей. Он снял Джоли в самых удачных ракурсах, когда актриса еще даже и не задумывалась о пластических операциях.

фото: Harry Langdon

Анджелина попала к Гарри по знакомству – тогда девушка была всего лишь дочерью знаменитого актера Джона Войта. Кто же знал, что не пройдет и 10 лет, как ее известность затмит отцовскую карьеру!

По словам Лэнгдона, на момент съемки он ничего не знал о девушке. Но был поражен тем, как уверенно и правильно она держится. Анджелина Джоли еще тогда проявляла актерские способности и мастерство.

фото: Harry Langdon

Съемка состоялась в начале 1991 года. После того как кадры были напечатаны, Лэнгдон отдал их отцу Анджелины. И совершенно не надеялся, что однажды эти фотографии станут настоящей реликвией.

фото: Harry Langdon

Тем не менее будущий потенциал в Джоли он все же разглядел: за съемку он не взял ни копейки. Прошло всего 9 лет – и Анджелина Джоли впервые прогремела на весь мир, получив «Оскар» за роль второго плана в киноленте «Прерванная жизнь».

фото: Harry Langdon

Источник: ЛИЗА