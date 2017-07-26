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Американская певица Рианна шокировала общественность, появившись на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» в Лондоне в красном платье от Джамбаттиста Валли со слишком узким лифом. Пышной груди поп-звезды было так тесно в декольте, что казалось, будто наряд на самом деле предназначался для маленькой девочки.

Впрочем, таблоиды образ оценили. По признанию газеты Express, платье Рианны было «потрясающе красивым». Голливудские хроники в свою очередь отметили, что певица в который раз выходит на публику в пышном платье, скрывающем все, кроме груди. Некоторые подозревают, что объемные юбки — не просто дань моде, а способ спрятать располневшие бедра и живот после рождения ребенка. Впрочем, поклонникам хватает для наслаждения и того, что не скрыто от глаз.

Сама Рианна не просто молча позировала перед камерами на синей дорожке, но охотно приветствовала поклонников и даже фотографировалась с избранными счастливчиками. А исполнительница главной роли в фильме «Валериан» Кара Делевинь хоть и выглядела на премьере сногсшибательно, но скрыть завистливых взглядов на декольте коллеги не смогла.

Фанатов декольте Рианны свело с ума. Они распространяют по Сети десятки фото с премьерного показа, где достоинства певицы сняты с разных ракурсов. Самые преданные поклонники уже создали серию ее портретов в новом образе. В Сети нашлись и фото одного подражателя, которому удалось из подручных материалов воссоздать шикарное платье звезды. Интернет-шутники тем временем упражняются в создании новых мемов на основе свежих снимков знаменитости.

Фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» стартовал в прокате 20 июля. Лента стала самым дорогим проектом в истории французского кинематографа — ее бюджет оценивается в 210 миллионов долларов. Однако это не спасло картину от провала: первая неделя показов по Северной Америке принесла создателям 17 миллионов долларов.

Источник: Ридус