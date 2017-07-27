"Розовый" клип Макса Барских активно обсуждают в сети
Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно стал героем любовных стихов, презентовал новый клип, выполненный в розовых тонах. Видео на песню "Моя любовь" появилось на официальном YouTube-канале певца.
Режиссером клипа традиционно стал именитый клипмейкер Алан Бадоев. Над хореографией работал Денис Стульников, а снимал танцы в розовых костюмах Никита Кузьменко.
В клипе Барских появляется в розовом костюме, которого окружают танцоры в нарядах этой же цветовой гаммы. А завершающим эпизодом клипа стало падение исполнителя с высоты в бассейн с розовой водой.
Пользователи сети принялись активно обсуждать "розовый" клип исполнителя.
Мария Саранцева: Как-будто стая розовых фламинго, прикольно.
Викина Каша: Какой красивый нежно-розовый цвет в клипе! Очень нежно.
Insight Channe: Розовый фламинго - дитя заката))
Elena Klimina: Разочарование. Видеоряд и песня живут отдельно друг от друга. Движения и цвета в ролике - до легкой тошноты.
Александр Телегин: Песня классная, клип этот я ждал долго, но пока не понял.
Источник: лайм