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кадр из нового клипа Макса Барских "Моя любовь"

Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно стал героем любовных стихов, презентовал новый клип, выполненный в розовых тонах. Видео на песню "Моя любовь" появилось на официальном YouTube-канале певца.

Режиссером клипа традиционно стал именитый клипмейкер Алан Бадоев. Над хореографией работал Денис Стульников, а снимал танцы в розовых костюмах Никита Кузьменко.

В клипе Барских появляется в розовом костюме, которого окружают танцоры в нарядах этой же цветовой гаммы. А завершающим эпизодом клипа стало падение исполнителя с высоты в бассейн с розовой водой.

Пользователи сети принялись активно обсуждать "розовый" клип исполнителя.

Мария Саранцева: Как-будто стая розовых фламинго, прикольно.

Викина Каша: Какой красивый нежно-розовый цвет в клипе! Очень нежно.

Insight Channe: Розовый фламинго - дитя заката))

Elena Klimina: Разочарование. Видеоряд и песня живут отдельно друг от друга. Движения и цвета в ролике - до легкой тошноты.

Александр Телегин: Песня классная, клип этот я ждал долго, но пока не понял.

Источник: лайм