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фото: instagram.com/npresnyakov

Накануне сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова связал себя узами брака с возлюбленной Аленой. Торжество прошло в загородной элитной резиденции в Подмосковье.

Как и на любой другой свадьбе, главной интригой стал наряд невесты. Для церемонии избранница Никиты выбрала пышное платье с вышивкой, кружевом и открытыми плечами. Волосы девушки были уложены мягкими волнами, в которые были вплетены белые цветы.

Публикация от Sofia Domorazkaya (@domorazkaya) Июл 27 2017 в 3:56 PDT

Вместо марша Мендельсона Алена отправилась под венец под рок-композицию, а после жених и невеста произнесли клятвы, которые приготовили друг для друга заранее, под роскошной аркой, украшенной живыми цветами.

Но больше всего гостей (которых на церемонии было около 200 человек) поразил танец Никиты и Алены: они в буквальном смысле парили в воздухе.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 9:02 PDT

На церемонии собрался весь бомонд российского шоу-бизнеса и, конечно, знаменитая семья Никиты: бабушка Алла Пугачева, Максим Галкин, мама Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени, отец Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 8:18 PDT

Источник: ELLE