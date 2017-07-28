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Ким Кардашьян и Канье Уэст ожидают пополнение в своем семействе к январю следующего года. Ребенок будет выношен и рожден суррогатной мамой, передает vladtime.ru.

Как заявляет сама Ким, отказаться от самостоятельных родов она решила по причине большого риска для жизни. Ведь во время предыдущих родов врачам пришлось вмешаться в процесс, чтобы сохранить жизнь и матери, и ребенка. Следующие роды грозят модели приращением плаценты.

Воспользовавшись услугами суррогатного материнства, звездная пара обязывается платить роженице по $4,5 тыс. в месяц. В свою очередь, женщина не должна употреблять алкоголь, табак, наркотики и сырую рыбу.

Отмечается, что в семье уже есть двое детей: сын и дочка.

Источник: вероятно