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24-летняя Кара Делевинь — одна из самых успешных современных моделей — сыграла главную роль в фильме французского режиссера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». В честь выхода картины Кара записала песню, которая стала саундтреком к фантастическому боевику.

Композиция называется I Feel Everything («Я все чувствую»), клип на которую уже можно посмотреть на YouTube. Видео получилось минималистичным. Кара идет по белому коридору в смокинге, и единственное, что разбавляет ее строгий образ, — парики разных цветов. Кадры Делевинь в костюме сменяются моментами из фильма.

Напомним, в широкий прокат в Латвии «Валериан и город тысячи планет» выходит в этот уик-энд. Картина (кстати, самый масштабный и дорогой проект в истории французского кино) рассказывает о двух космических спецагентах XXVIII века, которые отправляются с миссией на планету Альфа. Помимо Кары главную роль в фильме сыграла 29-летняя Рианна.

Источник: COSMO