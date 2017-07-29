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26 июля в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча американской певицы Рианны с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит.

Певица прибыла в Париж в качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел. Перед началом встречи с президентом Франции, Рианну тепло поприветствовала первая леди страны.

Бриджит Макрон пришла на встречу в узких джинсах, белом пиджаке и синих туфлях, которые уже демонстрировала во время визита Дональда и Мелании Трамп.

Рианна же выбрала для переговоров с Эммануэлем Макроном мешковатый пиджак и не менее свободные брюки, дополнив образ серебристыми босоножками на каблуке и сумочкой Dior.

Сообщается, что встреча была посвящена вопросам образования. В 2012 году Рианна основала фонд Clara Lionel, который занимается поддержкой инновационного образования и программ здравоохранения по всему миру.

"Мы сфокусировались на вопросе образования в глобальном смысле, и мы сделаем очень большое объявление в грядущем сентябре", – заявила Рианна после встречи с Макроном.

Источник: BLIK