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Американский актер и режиссер Мел Гибсон продает особняк в Малибу за $17,5 млн, сообщает WWD.

По данным издания, сам он приобрел этот дом за $11,5 млн в 2008 году у актеров Дэвида Духовны и Теа Леони (которые на тот момент были парой).

Площадь особняка с пятью спальнями – более 600 кв. м. На участке также есть гостевой дом, спортзал, бассейны.

В феврале 2017 года Гибсон продал свой дом в Шерман-Оукс за $2,1 млн, а в 2012 году – дом в Малибу за $10 млн.

Комментариев со стороны представителя Гибсона изданию получить не удалось.

Источник: КиноАфиша