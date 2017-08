Моя Любовь к #Rammstein!!! Невероятно Интеллигентные люди! Делают фото со всеми, кто попросит, очень внимательны к зрителям и их тут просто атакуют дети! @rammsteinofficial #tilllindemann

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jul 30, 2017 at 8:52am PDT