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Пользователи сети с удивлением восприняли наряд Лолиты Милявской, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку. 53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.

Когда певица скинула легкую тунику, ахнул не только зрительный зал, но и ведущий Максим Галкин. Остроумная Лолита нашла, что ему ответить.

"Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне. А вообще, я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде", - сказала Лолита.

Юзеры иронично отметили, что Лолита будто бы покрыла тело татуировками в стиле маори, сравнив ее с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.

По-моему даже ребёнку очевидно, что Лолита Милявская - это первый всадник Апокалипсиса.

Господь просто не в состоянии дать нам знак яснее.) — Роман Крупеник (@roman_krupenik) 31 июля 2017 г.

Лолита. Не из роман Владимира Набокова, а наша современная. pic.twitter.com/lTJZ6c7vKo — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 31 июля 2017 г.

Свежая Лолита в баку pic.twitter.com/MzH09B82N7 — אריה ליב קרסנופולסקי (@volontert71) 31 июля 2017 г.

Особо сильное впечатление произвела совместная фотография Лолиты с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Ранее героем интернет-шуток стал еще один гость «Жары» — солист Rammstein Тиль Линдеманн. Он превратился в мем благодаря ролику, в котором намекнул, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.

Моя Любовь к #Rammstein!!! Невероятно Интеллигентные люди! Делают фото со всеми, кто попросит, очень внимательны к зрителям и их тут просто атакуют дети! @rammsteinofficial #tilllindemann A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jul 30, 2017 at 8:52am PDT

Видеообращение стало ответом поклонникам, которые предположили, что поп-звезды захватили Линдеманна в плен и заставляют фотографироваться с собой. Причиной стали его совместные снимки с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным.

Источник: ntv.ru, lenta.ru