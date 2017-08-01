Певица Лолита в прозрачном трико вызвала насмешки в соцсетях (2)
Пользователи сети с удивлением восприняли наряд Лолиты Милявской, в который она облачилась во время выступления на фестивале «Жара» в Баку. 53-летняя певица посвятила песню солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико.
Когда певица скинула легкую тунику, ахнул не только зрительный зал, но и ведущий Максим Галкин. Остроумная Лолита нашла, что ему ответить.
"Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне. А вообще, я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде", - сказала Лолита.
Юзеры иронично отметили, что Лолита будто бы покрыла тело татуировками в стиле маори, сравнив ее с героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.
#лолита pic.twitter.com/jsFTggN6Hm— skalinov (@skalinov) 31 июля 2017 г.
По-моему даже ребёнку очевидно, что Лолита Милявская - это первый всадник Апокалипсиса.— Роман Крупеник (@roman_krupenik) 31 июля 2017 г.
Господь просто не в состоянии дать нам знак яснее.)
Лолита. Не из роман Владимира Набокова, а наша современная. pic.twitter.com/lTJZ6c7vKo— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 31 июля 2017 г.
Свежая Лолита в баку pic.twitter.com/MzH09B82N7— אריה ליב קרסנופולסקי (@volontert71) 31 июля 2017 г.
Особо сильное впечатление произвела совместная фотография Лолиты с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
31 июля 2017 г.
Ранее героем интернет-шуток стал еще один гость «Жары» — солист Rammstein Тиль Линдеманн. Он превратился в мем благодаря ролику, в котором намекнул, что оказался в заложниках у российских звезд эстрады.
Видеообращение стало ответом поклонникам, которые предположили, что поп-звезды захватили Линдеманна в плен и заставляют фотографироваться с собой. Причиной стали его совместные снимки с Ольгой Бузовой, Анитой Цой и Иосифом Пригожиным.