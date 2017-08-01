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Крис Дженнер, мать американской телезвезды Ким Кардашьян, сделала селфи в бикини, которое набрало более миллиона лайков в интернете. Снимок с женщиной опубликовала ее дочь Хлои Кардашьян на своей странице в соцсети Instagram.

В подписи к кадру Хлои Кардашьян указала, что ее 61-летняя мать продолжает оставаться в отличной форме. «Ты выглядишь аппетитно», — написала знаменитость. Всего за обновлениями на ее странице следят более 68,5 миллиона пользователей.

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Jul 29, 2017 at 9:05am PDT

Сама Дженнер не стала загружать откровенный снимок на свою страницу в Instagram.

Ранее в июле стало известно, что модель и предприниматель Кайли Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, приняла участие в фотосессии для мексиканской версии журнала GQ.

Источник: Lenta.ru