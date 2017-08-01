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В прессе и социальных сетях множатся очень противоречивые отзывы о фестивале «Jūras Pērle», который начался вчера в Юрмале.

Будем честными, накладки и несостыковки были. Но мероприятие подобного масштаба и формата проходит в Латвии впервые. Так что давайте будем более снисходительны.

«Jūras Pērle» - новый праздник, посвященный советскому и российскому кино. Впереди еще два праздничных дня и крайне насыщенная программа!

Но больше все-таки советскому. В честь события гости дефилировали по красно дорожке на радость поклонникам. И правда, не часто мимо тебя проходят герои любимых фильмов от Дмитрия Харатьяна до Ирины Муравьевой.

Да и концерт в конечном итоге получился очень душевным. А от звездных гостей захватывало дух у всех! В Юрмалу приехали те самые актеры, режиссеры и композиторы, которые уже давно стали: Алентова, Меньшов, Немоляева, Скляр, Дунаевский, Муравьева - это лишь маленькая часть всего состава участников фестиваля.

Зрители действительно очень тепло принимали большинство номеров. И мы, стараясь все-таки быть объективными, тоже.

Для начала улыбались шуткам двух ведущих – легендарного Юрия Николаева и шутливого Юрия Оскарова. Восхищались мощному голосу актрисы Валерии Ланской, исполнившей песню Лайзы Минелли из «Кабаре».

Недоумевали жеманству Ирины Медведевой, на наш взгляд, совершенно неуместному в славной песенке про медведей и земную ось. Еще больше удивлялись совершенно неподходящему к старому-доброму «Школьному гимну» Харатьяна балету с макияжем как для саги «Сумерки» и движениями аля мюзикл «Иствикские ведьмы».

Не оставили равнодушными Ирина Мазуркевич с «Мы выбираем, нас выбирают», Леонид Серебренников, исполнивший и много лет назад, и вчера «Песню волшебника» из кинофильма «Обыкновенно чудо». Уровень ностальгии - зашкаливал!

Юрий Стоянов сначала насмешил до слез: «Включите мне гитару. Там такая кнопка есть – «Стоянов, гитара», нажмите её пожалуйста!» А потом спел «Ваше благородие…» из «Белого солнца пустыни». И спел так, что тоже до слёз.

Но когда на сцену вышел Сергей Никитин с песнями из «Ирония судьбы, или с легким паром», зал хором охнул и начал подпевать.

Не забыли и про нашего Маэстро Раймонда Паулса, написавшего для кино и театра более сотни песен.

Диана Пирагс вместе с Игорем Скляром зажгли яркой песенкой про «Старый рояль».

А объявленный ведущими знаменитый вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» зал встретил томным вздохом – кто же не помнит трепетную историю про любовный треугольник. Да и романс «Белой акации гроздья душистые» слушали задумчиво.

А завершили вечер Михаил Захаров с арией мистера Икс, Александр Михайлов с «Есть только миг». И наша Вероника Плотникова, исполнившая «Welcome to burlesque» - снова-таки как дань названию варьете «Jūras Pērle», давшему имя этому фестивалю.