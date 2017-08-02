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56-летний актер Джордж Клуни подаст в суд на французский журнал Voici за публикацию снимков его новорожденных детей. «Фотографы из журнала Voici перелезли через наш забор, залезли на дерево и незаконно сняли наших детей. Фотографы, агентство и издание понесут наказание по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей», — говорит актер.

Фотографии малышей были сделаны во время поездки в Италию, на озеро Комо.

Напомним, что 6 июня у актера и его жены Амаль Клуни родилась двойня. Мальчика назвали Александер (Alexander), а девочка получила имя Элла (Ella).

Источник: GLAMOUR