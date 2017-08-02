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Два года назад известная фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стали мужем и женой. Сегодня в честь годовщины супруга политика опубликовала нежную фотографию, которая была сделана во всемя съемки «love story». Невеста в белом платье, весело смеясь, тянет за собой жениха, а тот сопротивляется ее порыву.

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Aug 1, 2017 at 9:15am PDT

«Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!!!», — процитировала Навка слова известной песни.

«Столько жизни в этом миге. Потрясающая фотография», «Мне кажется любой мужчина мечтает о том что б именно так на него смотрела любимая женщина......фото про любовь», — оценили подписчики.

В этих отношениях у Татьяны родилась очаровательная и весьма талантливая девочка Надежда. Дочери олимпийской чемпионки и пресс-секретаря президента РФ в августе исполнится три года. У обоих также есть дети от предыдущих браков.

Источник: passion.ru