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Общество волнуется за Кейт Миддлтон, которая уже давненько не радует мир своими стильными нарядами во время выходов в свет. Предполагается, что герцогиня Кэмбриджская нынче лечится от пищевого расстройства.

Поклонники Кейт Миддлтон не на шутку переживают за свою любимицу, которая уже почти месяц не выходит в свет. Как сообщает известное австралийское онлайн-издания Women’s Day, на сегодняшний день Кэтрин неважно себя чувствует.

В начале прошлой недели члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения.

Поговаривают, причиной такого состояния Кейт Миддлтон может быть третья беременность. Но, к слову, также ходят слухи о том, что дело вовсе не в "интересном положении" Кейт, а в ее булимии.

Отметим, это опасное пищевое расстройство, при котором человек изнуряет себя диетами и боится поправиться. Как известно, булимией страдала и мама принца Уильяма, знаменитая принцесса Диана.

Источник: hochu.ua