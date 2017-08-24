Кейт Миддлтон экстренно госпитализировали (4)

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Woman | 24 августа 2017 года, 11:52

Общество волнуется за Кейт Миддлтон, которая уже давненько не радует мир своими стильными нарядами во время выходов в свет. Предполагается, что герцогиня Кэмбриджская нынче лечится от пищевого расстройства.

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Поклонники Кейт Миддлтон не на шутку переживают за свою любимицу, которая уже почти месяц не выходит в свет. Как сообщает известное австралийское онлайн-издания Women’s Day, на сегодняшний день Кэтрин неважно себя чувствует.

В начале прошлой недели члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения.

Поговаривают, причиной такого состояния Кейт Миддлтон может быть третья беременность. Но, к слову, также ходят слухи о том, что дело вовсе не в "интересном положении" Кейт, а в ее булимии.

Отметим, это опасное пищевое расстройство, при котором человек изнуряет себя диетами и боится поправиться. Как известно, булимией страдала и мама принца Уильяма, знаменитая принцесса Диана.

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Источник: hochu.ua

Комментарии 4
Ли 9 часов назад
Обычная девушка, спортсменка попала в змеиное логово и хочет соответствовать им за счет своего здоровья. Прогноз неблагоприятный для нее.
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Жека22 часа назад
А может традиционные для её круга эпилептические припадки?
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Тихонова Наталья 1 день назад
"На каждый роток не накинешь платок",НЕ ВСЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ! -Если нет проблем со здоровьем ,врядли вылечишь изнурительными диетами... Для Ваших детей Вы всегда мама...ПОДДЕРЖКА ВАШИХ БЛИЗКИХ ТОЖЕ НЕ ПОСЛЕДНЕЕ .Мы один раз живем ,не война . Анорексия не путь к красоте а Самоубийство... Вы не выглядите плохо чтобы заказывать грузовесы !!! Кушайте все и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ..."Я ем для того что-бы жить,а не живу для того что-бы есть ! это и должно быть табу ... ЗДОРОВЬЕ...УСПЕХА...
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