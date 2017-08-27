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Алла Борисовна Пугачева вместе с супругом и детьми гостит в Латвии. Это всем известный факт. А еще Алла Борисовна иногда, так случается, выходит в люди. Это тоже известный факт. Ну а дальше фантазия прессы не знает границ.

Фотографии примы в магазине тканей облетела интернет. Певице приписали маленькую пенсию, поход в бутик латвийского дизайнера, покупку подростковой майки и чёрта лысого. Комментаторы, само собой, изгалялись, как могли.

Автор снимка, Ольга Редина, дизайнер аксессуаров "Olga Re:" рассказывает, что было-то.

"Я выходила из любимого магазина тканей и в дверях столкнулась с Аллой Пугачевой. И меня это так приятно удивило, что я решила подарить ей подарок. Как раз в машине лежала новая коллекция маек.

И мне казалось, что звезда такого уровня, бросит "спасибо" на бегу и отправится по своим делам. Но Алла Борисовна не просто приняла подарок. Она стала расспрашивать: что означают цветы, что это за бренд и так далее. Человек искренне проявил интерес и, когда я набралась наглости и попросила ее сфотографироваться, не отказал.

A post shared by Olga Re: Accessories (@olga_re) on Aug 23, 2017 at 4:49am PDT

Эта встреча стала приятным событием в тот день, а я тут же поделилась эмоциями со своими подписчиками в социальной сети.

Утром случился настоящий шок! Моя, уже отфотошопленная, улучшенная фотография, стала гулять по сети, а новости поражали одна больше другой! Я вдруг поняла, что такое быть селибрити. Ты вышел посмотреть ткани, а тебе сразу приписали алкоголизм и отсутствие денег."