Алла Пугачева и ее феерический поход в магазин тканей (1)

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Woman | 27 августа 2017 года, 08:33

Алла Борисовна Пугачева вместе с супругом и детьми гостит в Латвии. Это всем известный факт. А еще Алла Борисовна иногда, так случается, выходит в люди. Это тоже известный факт. Ну а дальше фантазия прессы не знает границ.

Фотографии примы в магазине тканей облетела интернет. Певице приписали маленькую пенсию, поход в бутик латвийского дизайнера, покупку подростковой майки и чёрта лысого. Комментаторы, само собой, изгалялись, как могли.

Автор снимка, Ольга Редина, дизайнер аксессуаров "Olga Re:" рассказывает, что было-то.

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"Я выходила из любимого магазина тканей и в дверях столкнулась с Аллой Пугачевой. И меня это так приятно удивило, что я решила подарить ей подарок. Как раз в машине лежала новая коллекция маек.

И мне казалось, что звезда такого уровня, бросит "спасибо" на бегу и отправится по своим делам. Но Алла Борисовна не просто приняла подарок. Она стала расспрашивать: что означают цветы, что это за бренд и так далее. Человек искренне проявил интерес и, когда я набралась наглости и попросила ее сфотографироваться, не отказал.

Эта встреча стала приятным событием в тот день, а я тут же поделилась эмоциями со своими подписчиками в социальной сети.

Утром случился настоящий шок! Моя, уже отфотошопленная, улучшенная фотография, стала гулять по сети, а новости поражали одна больше другой! Я вдруг поняла, что такое быть селибрити. Ты вышел посмотреть ткани, а тебе сразу приписали алкоголизм и отсутствие денег."

Комментарии 1
Anatoly3 часа назад
Это ведь событие мирового уровня,и о нём почему-то так мало говорят во всём мире.Сама канарейка пришла в магазин за покупками.Так ведь государство её не оценило,и назначило нищенскую пенсию.Как с таких денег она ещё добралась до магазина тканей?Чтобы немного подзаработать,я предлагаю следующий вариант.Скорее всего она приехала в Латвию в своём личном вагоне(но пока без своего личного паровоза )и этот вагон стоит где-то на запасных путях.А почему бы не организовать в этот вагон платные экскурсии? Например,вот этот стул,где любит сидеть бывшая певица,а вот стакан,из которого она пьёт.Так смотришь,и денежка какая-нибудь набежит,будет на что отправиться назад,в Россию.Я сейчас одеваю на себя две рубашки и если увижу эту так называемую певицу,то сорву с себя рубашку(первую) и вручу ей в качестве подарка.А может и ещё что придумаю. Может кто подскажет,что ещё можно сделать приятное?
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