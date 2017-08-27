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Чуть меньше трех месяцев назад Бейонсе и Джей Зи во второй раз стали родителями: в звездном семействе появились долгожданные близнецы. Долгое время супруги никак не афишировали рождение малышей и практически не появлялись на публике. В скором времени поклонникам все-таки удалось узнать имена новорожденных. Руми и Сэр - именно на таких необычных именах остановили свой выбор музыканты.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

В одном из последних интервью Джей Зи впервые рассказал о близнецах, в частности о значении их имен. Например, девочку они с Бейонсе назвали в честь их любимого поэта Джалаладдина Руми. Долгожданный сын пары и вовсе получил имя Сэр. "Вы бы его видели, этого вполне достаточно, чтобы понять, что имя подходит ему на сто процентов. Он такой деловой и манерный", - шутит Джей Зи.

Напомним, что известием о своей беременности 35-летняя Бейонсе поделилась с подписчиками в Instagram, выложив фото в белье, на котором отчетливо был виден заметно округлившийся живот.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

В середине июня певица родила близнецов. Также супруги воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви.

Источник: elle.ru