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Звезда голливудского кинематографа в очередной раз прокомментировала сплетни вокруг себя, отметив, что для неее беременность является болезненной темой.

Пожалуй, знаменитой актриса Дженнифер Энистон пресса приписывает беременность чаще, чем остальным ее коллегам. Представителей прессы не остановила даже откровенная речь актрисы в прошлом году, в которой она настаивала на том, чтобы журналисты не поднимали столь личную тему, когда речь заходит о ней.

"Я бы хотела запретить СМИ использовать мою фотографию с рукой вокруг живота и с подписью "Наконец-то беременна!". То есть люди просто делают твою фотографию и сами сочиняют под нее историю. Если ты съела кусочек или два, или у тебя просто вздутие живота, они это толкуют однозначно: ты беременна!"

Также Дженнифер Энистон отметила, что ребенок — это личное дело пары, которая собирается его завести, и ничье больше. А также в очередной раз призналась в том, что тема беременности для нее очень болезненна, особенно после нескольких неудачных попыток завести малыша.

"Мои представления о том, что такое счастливая и наполненная жизнь могут отличаться от представлений других людей. У каждого ведь они свои. И никто не в праве судить кого-то другого за какой-либо выбор. Никто не знает, что происходит в чужой семье, и неважно — есть там дети или нет. Это очень непростая тема. Особенно для меня."

Источник: hochu.ua