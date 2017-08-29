Криштиану Роналду показал новорожденных детей и беременную подругу (2)
Футболист Криштиану Роналду — многодетный отец. Спортсмен воспитывает троих детей и скоро станет отцом еще одного малыша.
22-летняя модель Джорджина Родригес уже не скрывает свою беременность от спортсмена. Криштиану публикует семейные снимки в Instagram, а подписчики не устают радоваться за пару.
На этот раз Криштиану поделился новым семейным снимком. В кадре Роналду позирует с детьми, а также с беременной подругой.
«Как же тебе повезло», «У тебя столько детишек», «Какие вы красивые, счастья вам», «На вас приятно смотреть», «Любви», «Ваша семья — пример для подражания», «Прекрасны», «Криш, ты замечательный футболист, добрый человек и великолепный отец. Продолжай в том же духе», — написали в комментариях фанаты.
В интервью Роналду неоднократно признавался, что мечтает о большой семье и детях. Судя по всему, мечта спортсмена сбылась — как мы уже сказали, футболист воспитывает троих детей: двойняшек Еву и Матео и семилетнего Криштиану-младшего. Имена матерей Криштиану не раскрывает.
Источник: COSMOPOLITAN