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Криштиану Роналду показал новорожденных детей и беременную подругу (2)

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фото: instagram.com/cristiano/

Woman | 29 августа 2017 года, 09:59

Футболист Криштиану Роналду — многодетный отец. Спортсмен воспитывает троих детей и скоро станет отцом еще одного малыша.

22-летняя модель Джорджина Родригес уже не скрывает свою беременность от спортсмена. Криштиану публикует семейные снимки в Instagram, а подписчики не устают радоваться за пару.

На этот раз Криштиану поделился новым семейным снимком. В кадре Роналду позирует с детьми, а также с беременной подругой.

«Как же тебе повезло», «У тебя столько детишек», «Какие вы красивые, счастья вам», «На вас приятно смотреть», «Любви», «Ваша семья — пример для подражания», «Прекрасны», «Криш, ты замечательный футболист, добрый человек и великолепный отец. Продолжай в том же духе», — написали в комментариях фанаты.

В интервью Роналду неоднократно признавался, что мечтает о большой семье и детях. Судя по всему, мечта спортсмена сбылась — как мы уже сказали, футболист воспитывает троих детей: двойняшек Еву и Матео и семилетнего Криштиану-младшего. Имена матерей Криштиану не раскрывает.

Источник: COSMOPOLITAN

Комментарии 2
лина ч1 час назад
двойняшек выносила суррогатная мать. также как и первого сына. а эта девушка (на фото) в ожидании нового ребенка от Роналду) в общем, без 100 грамм не разобраться)
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Bite1 час назад
А как это!? Новорождённые дети, и уже не скрывающая своей беременности подруга??? Она же ток родила, пока он по Риге мячик гонял.
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