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Футболист Криштиану Роналду — многодетный отец. Спортсмен воспитывает троих детей и скоро станет отцом еще одного малыша.

22-летняя модель Джорджина Родригес уже не скрывает свою беременность от спортсмена. Криштиану публикует семейные снимки в Instagram, а подписчики не устают радоваться за пару.

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) Июл 13 2017 в 3:13 PDT

На этот раз Криштиану поделился новым семейным снимком. В кадре Роналду позирует с детьми, а также с беременной подругой.

«Как же тебе повезло», «У тебя столько детишек», «Какие вы красивые, счастья вам», «На вас приятно смотреть», «Любви», «Ваша семья — пример для подражания», «Прекрасны», «Криш, ты замечательный футболист, добрый человек и великолепный отец. Продолжай в том же духе», — написали в комментариях фанаты.

В интервью Роналду неоднократно признавался, что мечтает о большой семье и детях. Судя по всему, мечта спортсмена сбылась — как мы уже сказали, футболист воспитывает троих детей: двойняшек Еву и Матео и семилетнего Криштиану-младшего. Имена матерей Криштиану не раскрывает.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 12 2017 в 4:35 PDT

Источник: COSMOPOLITAN