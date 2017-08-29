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Сегодня певцу исполнилось бы 59 лет…

Несколько интересных моментов из его биографии и творческой деятельности.

Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в штате Индиана. Его уникальный голос и менеджерский талант отца решили судьбу Майкла. Из-за постоянных репетиций и концертов он рано стал взрослым. Король поп-музыки, лишившись детства, в душе навсегда остался ребенком. Как признавался певец, ему нравился сказочный герой Питер Пэн.

О жизни и творчестве Майкла Джексона написано и снято много статей и фильмов. Мы решили поделиться лишь некоторыми фактами из его биографии.

В музеях Мадам Тюссо по всему миру 5 восковых фигур Майкла Джексона. Он проиграл лишь Мадонне и Элвису Пресли, у них по 6 фигур.

Джексон продемонстрировал «лунную походку» в 1983 году.

Альбом Майкла Джексона, выпущенный в начале 80-х под названием «Thriller», был занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый продаваемый альбом всех времен.

Джексон — настоящий король Западной Африки. Королевским титулом его наградили жители Габона, Берег слоновой кости в 1992 г.

Перед концертом у Джексона был ритуал: он обязательно выпивал напиток, состоящий из растворенной в горячей воде риколовой карамели. Он утверждал, что такой напиток улучшает голос.

Актер Макколей Калкин является крестным отцом 2-х детей Джексона: Пэрис и Принса-Майкла. К слову, именно Калкин помогал Майклу оформлять его Парк аттракционов в Неверленд.

Обширное исследование в 1997 г. объявило Майкла Джексона Самым Известным Человеком в мире.

Когда Майкл был маленьким, он любил прятать пауков в кровати своей сестры ЛаТойи.

Майкл Джексон опровергал информацию о преднамеренном осветлении кожи. Его вторая жена рассказала, что в течение многих лет помогала супругу бороться с витилиго (нарушение пигментации, в результате чего кожа в некоторых местах становится светлой).

У Майкла есть официальный патент в Патентном Бюро США (патент №5255452) за специальное изобретение: обувь, которая прикреплена к сцене, она позволяет носящему наклониться далеко вперед и бросить вызов гравитации.

«Come Together» группы The Beatles — одна из любимых песен Майкла.

Любимые композиторы: Клод Дебюсси (‘Afternoon of the Fawn’), Пётр Ильич Чайковский, Сергей Сергеевич Прокофьев.

1978 г.: Джексон снялся в роли Чучела в фильме The Wiz (Удивительный Волшебник из Страны Оз). Это была экранизация одноименного бродвейского мюзикла. Наряду с ним, главные роли в фильме играли Дайана Росс и Ричард Прайор. Кроме того, на съемках фильма он познакомился с музыкальным режиссером Квинси Джонсом, которому суждено было стать продюсером самых известных альбомов Майкла Джексона.

1984 г.: Во время съемок рекламного ролика Пепси Колы, с которой Джексон заключил контракт годом ранее, произошел несчастный случай. После взрыва пиротехники Майкл получил ожоги лица второй степени. В качестве компенсации он получил от компании $1,5 млн. Однако после этого случая Джексон стал очень озабоченным собственной внешностью.

2008 г.: Двойной альбом Триллер 25 вышел в честь 50-летия Майкла Джексона. А давняя подруга Майкла актриса Элизабет Тейлор навеки «приклеила» к нему прозвище — «Король поп-музыки».

Майкл Джексон постоянно отдавал деньги на благотворительность и был занесен в «Книгу рекордов Гинесса» как человек, который поддерживал 39 благотворительных организаций.

Прощание с Майклом Джексоном состоялось 7 июля 2009 года на спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Источник: Фактрум