Новый клип 27-летней американской певицы Тейлор Свифт "Look What You Made Me Do" набрал поразительные 28 млн просмотров в первые сутки после появления в YouTube.

Как напоминает The Evening Standart, предыдущий рекорд по количеству просмотров в первые сутки был поставлен в 2015 году британской певицей валлийского происхождения Адель. Ее "Hello" за 24 часа после выпуска посмотрели 27,7 млн раз.

Четырехминутный ролик Тейлор Свифт начинается с того, что певица выбирается из могилы. Затем в кадре появляются разные версии звезды "из прошлого", которые спорят между собой и общаются с журналистами. Начиная с 27 августа клип набрал более 62 млн просмотров.

Пользователи соцсетей разглядели в видео намеки на бывшего бойфренда Свифт актера Тома Хиддлстона, ее "соперницу" Кэти Перри, ее вражду с Канье Уэстом и ограбление Ким Кардашьян.

