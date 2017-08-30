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Головокружительная карьера, слава по всему миру и завидный жених, гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, — жизнь певицы Николь Шерзингер казалась воплощением американской мечты. Но у медали есть обратная сторона: 39-летняя экс-солистка The Pussycat Dolls впервые рассказала о своей борьбе с булимией 10 лет назад.

По словам Николь, она долго утаивала свою болезнь. Скрывать очевидное стало невозможно, когда певица стала терять сознание прямо за кулисами очередного шоу. «Я стала терять голос и больше не могла выступать на концертах, — вспоминает Николь. — Однажды мой менеджер нашел меня лежащей на полу без сознания во время тура по Европе».

A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) on Jul 28, 2017 at 2:59pm PDT

«Я думала, что потеряю все, что люблю, если не изменю ситуацию к лучшему, — рассказывает певица. — Когда ты достигаешь дна, ты говоришь себе, что больше так продолжаться не может. Грустно смотреть на то, как я попусту тратила свою жизнь. Я была успешной и популярной, но внутри чувствовала себя глубоко несчастной. Нам дана одна жизнь, и я никогда не позволю этому случиться снова».

«Я не думаю, что девочки из группы и члены семьи знали о моей болезни, — говорит Николь. — Мне было стыдно, и я всеми силами скрывала свои проблемы. Я знаю, что это было неправильно, ведь своим молчанием я наносила вред здоровью и только усугубляла ситуацию. Булимия стала моим наркотиком, моей зависимостью и превратилась в бесконечный порочный круг».

Певица признается, что ей было непросто рассказать о своей борьбе с булимией, даже 10 лет спустя. «Мне все еще тяжело вспоминать об этом, — говорит Николь. — Булимия — это ужасная парализующая болезнь, которая не дает вам жить своей жизнью. Я чувствовала себя ужасно одинокой, но я сама в этом виновата. С булимией нужно бороться и ни в коем случае не изолировать себя от остального мира. Надеюсь, моя история поможет тем, кто оказался в такой же ловушке, что и я сама 10 лет назад».

Булимия — это расстройство приема пищи, которое относится к психическим заболеваниям. Основные признаки булимии — потеря контроля над количеством потребляемой еды в сочетании с желанием поддерживать текущий вес. Булимия характеризуется перееданием, регулярным очищением желудка (вызывание рвоты, прием слабительных) и психологической зависимостью самооценки от массы тела и мнения окружающих.

В отличие от анорексии, булимия не провоцирует резкой потери веса, поэтому признаки болезни легко скрыть от окружающих. Среди других известных людей, страдавших от булимии, — Принцесса Диана.

Источник: GLAMOUR