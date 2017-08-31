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Накануне Моника Беллуччи выложила в свой Instagram-аккаунт фотографию, на которой она позирует в черном кружевном бра и небрежно приспущенной белой рубашке. Актриса очень любит черно-белые снимки, и это не стало исключением.

«Летние каникулы так быстро заканчиваются», - подписала 52-летняя актриса фото, которое быстро набрало почти 70 тыс лайков. Поклонники Моники в комментариях отметили, что у звезды безупречная фигура и сияющий вид.

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on Aug 30, 2017 at 6:06am PDT

Причем это не первые откровенные фотографии, которые в последнее время выкладывает Моника. Недавно она поделилась снимком из фотосесси для испанского издания журнала Vanity Fair, на котором прекрасно видно, что под одеждой актрисы нет бюстгальтера.

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on Aug 23, 2017 at 12:57am PDT

Источник: ELLE