Ольга Бузова рассказала, чего не хватает в школьном образовании
Телеведущая Ольга Бузова неожиданно, в преддверии начала нового учебного года, высказалась на тему школьного образования. В частности, звезда отметила, чего лично ей не хватило в школе:
«Я всегда была человеком, который добивается своих целей. Этому меня научили в детстве родители, но не в школе. А там так много талантливых ребят, которые просто не знают, куда свой талант применить. И возможно, если бы проводились какие-то специальные занятия с людьми, которые добились успеха, то дети видели бы живой пример и стремились бы к нему», — философски заметила Ольга Бузова.
А как вы думаете, каких еще занятий не хватает в школах? — обратилась Ольга Бузова с вопросом к подписчикам.
Ответы посыпались незамедлительно: «Занятий по системно-векторной психологии», «Урок по человековедению», «Финансы и кредит. Чтобы дети смогли подсказывать родителям, как правильно распоряжаться своими финансами», «Я думаю, предметов хватает, а вот чего действительно мало, так это преподавателей, любящих свой предмет, да и детей», «Культура секса. Ведь сколько загубленных жизней из-за незнания», — предложила свои варианты аудитория.
Источник: Рамблер/новости