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фото: instagram.com/buzova86/

Телеведущая Ольга Бузова неожиданно, в преддверии начала нового учебного года, высказалась на тему школьного образования. В частности, звезда отметила, чего лично ей не хватило в школе:

«Я всегда была человеком, который добивается своих целей. Этому меня научили в детстве родители, но не в школе. А там так много талантливых ребят, которые просто не знают, куда свой талант применить. И возможно, если бы проводились какие-то специальные занятия с людьми, которые добились успеха, то дети видели бы живой пример и стремились бы к нему», — философски заметила Ольга Бузова.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 31, 2017 at 2:06am PDT

А как вы думаете, каких еще занятий не хватает в школах? — обратилась Ольга Бузова с вопросом к подписчикам.

Ответы посыпались незамедлительно: «Занятий по системно-векторной психологии», «Урок по человековедению», «Финансы и кредит. Чтобы дети смогли подсказывать родителям, как правильно распоряжаться своими финансами», «Я думаю, предметов хватает, а вот чего действительно мало, так это преподавателей, любящих свой предмет, да и детей», «Культура секса. Ведь сколько загубленных жизней из-за незнания», — предложила свои варианты аудитория.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 31, 2017 at 6:55am PDT

Источник: Рамблер/новости