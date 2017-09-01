Woman |

фото: instagram.com/gvleps/

Сегодня, 1 сентября, многие звезды отправили своих малышей в первый класс. В семье 55-летнего певца, композитора, продюсера Григория Лепса также есть первоклассник: сын артиста Иван впервые пошел в школу.

В честь Дня знаний звездный отец решил завести личный фотоблог в социальной сети Instagram и опубликовал первый снимок - с любимой супругой и тремя детьми.

Провожаем сына в первый класс!, - лаконично подписал теплое семейное фото артист.

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) Сен 1 2017 в 1:39 PDT

Напомним, звездный отец Григорий Лепс воспитывает дочь Еву (девочка родилась в 2002 году), дочь Николь (появилась на свет в 2007 году) и сына Ивана (2010) — детей от второго брака (с нынешней супругой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году). Также у певца есть взрослая дочь Инга (1984 года рождения) — ребенок от первого брака.

В одном из недавних интервью Лепс заявил, что готов снова испытать счастье отцовства: "Детей немало, и будут еще. Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника", — откровенно поделился личными планами артист.

Публикация от Анна Лепс (@_lepsanna) Июн 7 2017 в 5:15 PDT

Источник: letidor