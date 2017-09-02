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Микроблог Максима Галкина продолжает радовать новинками. Сам юморист грустно и обреченно 1 сентября ушел на работу, волоча за собой сумку. У нас сердце разрывалось. Сумка-то кожаная, небось, Hermes какой-нибудь, ведь, а он ее по бетону фейсом. Дамы нервничали.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Sep 1, 2017 at 12:46am PDT

А Лайма Вайкуле и Алла Пугачева, которая с недавнего времени снимают крошечные ролики под тэгом #дамысдюн, очередной раз повеселили поклонников. В этот раз две примы делили Раймонда Паулса. "Мой он композитор!" - кричали дивы и ломали рояль.