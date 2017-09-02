Интриги, скандалы: #дамысдюн не поделили композитора
Woman | 2 сентября 2017 года, 15:48
Микроблог Максима Галкина продолжает радовать новинками. Сам юморист грустно и обреченно 1 сентября ушел на работу, волоча за собой сумку. У нас сердце разрывалось. Сумка-то кожаная, небось, Hermes какой-нибудь, ведь, а он ее по бетону фейсом. Дамы нервничали.
А Лайма Вайкуле и Алла Пугачева, которая с недавнего времени снимают крошечные ролики под тэгом #дамысдюн, очередной раз повеселили поклонников. В этот раз две примы делили Раймонда Паулса. "Мой он композитор!" - кричали дивы и ломали рояль.