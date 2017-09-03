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Радостные новости пришли из Америки: 1 сентября Страна Уильямс впервые стала мамой. У прославленной теннисистки и ее супруга, основателя портала Reddit, Алексиса Оганяна родилась дочь.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on May 25, 2017 at 6:50am PDT

Малышка весом чуть больше 3 кг появилась на свет в престижной клинике St. Mary's Medical Center во Флориде. Чтобы оградить молодую маму от повышенного внимания, для Серены был выделен отдельный этаж в родильном блоке, где рядом с ней находились муж, сестра Винус и другие родственники.

Примечательно, что пол будущего ребенка Серены рассекретила еще несколько месяцев назад Винус Уильямс, которая в одном из интервью призналась, что в их семье в скором времени появится еще одна девочка-спортсменка. "Надеюсь, ее назовут в честь меня", - пошутила звезда большого тенниса.

Напомним, что о своей беременности Серена Уильямс сообщила подписчикам в Instagram: на тот момент она уже находилась на 20-й неделе. Тогда же теннисистка перестала выходить на корт, заверив поклонников, что вернется в спорт ровно через год.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Aug 16, 2017 at 6:07am PDT

Вплоть до последнего месяца беременности легендарная спортсменка продолжала активно заниматься спортом, а также играть в теннис, о чем с завидной регулярностью рассказывала у себя в соцсетях, выкладывая новые фотографии со своими спортивными достижениями.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jul 3, 2017 at 7:31am PDT

Источник: elle.ru