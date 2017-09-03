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Бедного Бреда Питта его женщины довели до ручки и он отправился к психотерапевту. Близкий к звезде источник рассказал, что специалист не стал давать "мистеру Смиту" советы: "Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц", а порекомендовал решить проблемы со всеми своими дамами.

Сначала Бред Питт провел долгий и доверительный диалог за рюмочкой чая с экс-супругой Дженнифер Энистон. "Рейчел" наконец-то смогла высказать неверному супругу все, что думает по поводу его измен с Джоли, а потом, конечно, поплакала и простила.

Бред Питт закрыл один гештальт, перешел дорогу и стал закрывать второй, со своей последней законной супругой, Анджелиной Джоли. О том, что звезды Голивуда простили друг другу взаимные оскорбления и снова стали парой, сообщает The Sun, цитируя биографа звездной семьи Яна Гальперина.

По его словам, Бранджелина не стала прекращать бракоразводный процесс, но, как и в былые времена, снова стала единым целым.

Правда, больше всего нас в этой истории поразило наличие у пары частного биографа...

Известно, что встреча Джоли и Питта произошла дома у общих друзей. И, как отмечает Ян Гальперин, первый шаг к примирению сделал именно Брэд. Сейчас влюбленные подолгу проводят время вместе, правда пока не посвящает шестерых общих детей в новые подробности своих взаимоотношений.

По материалам hochu.ua