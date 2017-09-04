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Сергей Лазарев назвал новое шоу в честь сына

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фото: instagram.com/lazarevsergey

Woman | 4 сентября 2017 года, 14:48

Певец Сергей Лазарев объявил о старте продаж билетов на свое новое шоу. Причем грядущий гастрольный тур и ряд грандиозных выступлений артиста получили название «N-тур» — по первой букве имени сына звезды, Никиты.

NОВОЕ ШОУ! Noвые песни! Старт «N-тура»! Грандиозное шоу!.. Это будет #ТакКрасиво!, - с радостью сообщил новость поклонникам Сергей Лазарев.

К слову, на протяжении нескольких лет Лазарев тщательно скрывал информацию о том, что стал папой. После того, как папарацци подкараулили артиста с малышом и распространили информацию об отцовстве звезды, Сергей официально подтвердил: у него есть сын. А чуть позже певец посвятил своему наследнику татуировку, «набив» на шее первую букву имени маленького Никиты.

на фото: Дмитрий Билан и Сергей Лазарев во время съемок совместного клипа

Отметим, о личной жизни и отцовстве Сергей Лазарев предпочитает не распространяться, однако изредка в его фотоблоге все-таки появляются кадры с сыном. Лица ребенка, впрочем, на них разглядеть публике пока не удалось.

Источник: РАМБЛЕР/новости

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