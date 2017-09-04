Woman |

фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев объявил о старте продаж билетов на свое новое шоу. Причем грядущий гастрольный тур и ряд грандиозных выступлений артиста получили название «N-тур» — по первой букве имени сына звезды, Никиты.

NОВОЕ ШОУ! Noвые песни! Старт «N-тура»! Грандиозное шоу!.. Это будет #ТакКрасиво!, - с радостью сообщил новость поклонникам Сергей Лазарев.

К слову, на протяжении нескольких лет Лазарев тщательно скрывал информацию о том, что стал папой. После того, как папарацци подкараулили артиста с малышом и распространили информацию об отцовстве звезды, Сергей официально подтвердил: у него есть сын. А чуть позже певец посвятил своему наследнику татуировку, «набив» на шее первую букву имени маленького Никиты.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 1 2017 в 10:08 PDT

на фото: Дмитрий Билан и Сергей Лазарев во время съемок совместного клипа

Отметим, о личной жизни и отцовстве Сергей Лазарев предпочитает не распространяться, однако изредка в его фотоблоге все-таки появляются кадры с сыном. Лица ребенка, впрочем, на них разглядеть публике пока не удалось.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Авг 23 2017 в 3:17 PDT

Источник: РАМБЛЕР/новости