Сергей Лазарев назвал новое шоу в честь сына
Певец Сергей Лазарев объявил о старте продаж билетов на свое новое шоу. Причем грядущий гастрольный тур и ряд грандиозных выступлений артиста получили название «N-тур» — по первой букве имени сына звезды, Никиты.
NОВОЕ ШОУ! Noвые песни! Старт «N-тура»! Грандиозное шоу!.. Это будет #ТакКрасиво!, - с радостью сообщил новость поклонникам Сергей Лазарев.
К слову, на протяжении нескольких лет Лазарев тщательно скрывал информацию о том, что стал папой. После того, как папарацци подкараулили артиста с малышом и распространили информацию об отцовстве звезды, Сергей официально подтвердил: у него есть сын. А чуть позже певец посвятил своему наследнику татуировку, «набив» на шее первую букву имени маленького Никиты.
на фото: Дмитрий Билан и Сергей Лазарев во время съемок совместного клипа
Отметим, о личной жизни и отцовстве Сергей Лазарев предпочитает не распространяться, однако изредка в его фотоблоге все-таки появляются кадры с сыном. Лица ребенка, впрочем, на них разглядеть публике пока не удалось.
Источник: РАМБЛЕР/новости