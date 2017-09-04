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В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма "The Leisure Seeker".

На красной дорожке актриса Сьюзан Сарандон позировала в компании своих сыновей Майлса и Джека Генри.

Перед фотографами 70-летняя Сьюзан предстала в смелом наряде. Актриса отдала предпочтение черному платью от Hugo Boss с глубоким декольте и высоким разрезом.

Завершили образ Сарандон клатч, украшения Chopard и ретро-очки.

Источник: сегодня