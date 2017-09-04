70-летняя Сьюзан Сарандон поразила смелым декольте
Woman | 4 сентября 2017 года, 17:36
В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма "The Leisure Seeker".
На красной дорожке актриса Сьюзан Сарандон позировала в компании своих сыновей Майлса и Джека Генри.
Перед фотографами 70-летняя Сьюзан предстала в смелом наряде. Актриса отдала предпочтение черному платью от Hugo Boss с глубоким декольте и высоким разрезом.
Завершили образ Сарандон клатч, украшения Chopard и ретро-очки.
Источник: сегодня