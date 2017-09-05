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Британскому певцу Фредди Меркьюри сегодня исполнился бы 71 год. Автор песен и вокалист рок-группы Queen запомнился всему миру своей харизмой на сцене, эпатажными образами и уникальным голосом.

Настоящее имя певца Фаррух Булсара, которое он поменял в последствии на всем известное Фредди Меркьюри.

Кроме своего имени, он также сменил имя группы "Smile", в которую пришел в 1970 году на всемирно известное "Queen".

О состоянии своего здоровья певец никогда не распространялся и всегда отрицал любые домыслы. Но 23 ноября 1991 года Фредди сделал официальное заявление, о том, что болен СПИДом.

Певец умер на следующий день, 24 ноября, около семи часов вечера в своем доме в Лондоне. Причиной смерти стала бронхопневмония, которая развилась на фоне СПИДа. Меркьюри тогда было 45 лет.

В честь дня рождения Фредди Меркьюри предлагаем вспомнить цитаты певца о жизни, музыке и одиночестве.

Даже в самом людном месте ты можешь быть самым одиноким человеком, потому что никому не принадлежишь. Деньги не купят вам счастья, но они чертовски быстро принесут вам его. Чем выше вы поднимаетесь по лестнице успеха, тем больше у вас появляется проблем, тем серьезнее они становятся. Жизнь — игра. Все зависит от тебя, твои идеи, твои мысли. Нужно лишь только поднять свою жопу с дивана и идти вперед, пусть медленно, но к вершине! Нас так и не пустили в Россию: боялись, что мы развратим их молодежь. Исключительно правильные люди утомляют меня до смерти. Мне нравится окружать себя странными и интересными людьми, потому что они дают мне ощущение полноты жизни. Да, мне нравятся чудики.

Источник: СЕГОДНЯ