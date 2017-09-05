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32-летняя Кэти Перри и 40-летний Орландо Блум, расставшиеся в феврале, кажется, подумывают над воссоединением. Только за последние полтора месяца пару подловили целующимися на концерте, позже — на шопинге, а теперь актер и певица провели романтические выходные на пляже.

Кэти и Орландо провели уик-энд в отеле Санта-Барбары в Калифорнии. Большую часть времени артисты отдыхали на побережье, занимаясь паддл-бордингом или катанием на доске с веслом.

A post shared by Celebrity WOTNOT (@celebritywotnot) on Sep 3, 2017 at 1:44pm PDT

Недавно на шоу Morning Mash Up на радио Sirius FM Кэти призналась, что пока не хочет говорить о четких границах между ней и ее бывшим бойфрендом.

«Я думаю, что люди приходят и уходят из твоей жизни, и хорошо, когда люди, которых вы любите, находятся рядом. Думаю, для меня нет каких-то крайностей. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше размываются границы», — рассказала Перри.

Источник: COSMOPOLITAN