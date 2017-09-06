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Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она предстает перед поклонниками абсолютно обнаженной. На фотографии модель запечатлена на ветке дерева, одетая только ботинки армейского образца.

So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 5, 2017 at 3:03pm PDT

Пышная грудь Кардашьян скрыта от поклонников лишь небольшими звездочками на сосках.

Снимок стал анонсом к выходу 20 сентября книги американских фотографов Мерта и Маркуса.