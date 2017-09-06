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4 сентября стало известно, что 35-летняя Кейт Миддлтон снова беременна. Своими мыслями по этому поводу уже поделился принц Гарри, а немного позднее и будущий отец прокомментировал интересное положение своей супруги. По словам 35-летнего Уильяма, они с женой очень счастливы, но сейчас в Кенсингтонском дворце настало непростое время.

Новость о третьей беременности Кейт Миддлтон в мгновение ока распространилась по всем мировым СМИ. Неудивительно, что с тех пор члены британской королевской семьи вынуждены постоянно отвечать на вопросы об интересном положении герцогини Кембриджской. Так, одним из первых дал комментарий принц Гарри, который хоть и давно не видел свою невестку, но признался, что очень рад за брата и его жену.

А на днях супруг Кейт Уильям высказался о ее беременности, дав интервью британскому изданию The Telegraph: «Это хорошая новость, мы очень счастливы».

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Июл 21 2017 в 8:45 PDT

Также принц обмолвился о том, что сейчас в Кенсингтонском дворце «мало кому удается поспать», намекнув на токсикоз Миддлтон. Впрочем, по словам Уильяма, здоровье Кейт вне опасности, и ей просто нужно преодолеть «трудное первое время», после чего супруги смогут по-настоящему отпраздновать грядущее пополнение в семье.

Источник: woman.ru