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"Школьные годы чудесные" далеко не у всех были такими уж беззаботными и прекрасными, как принято считать, некоторые – как, например, эти звезды – до сих пор вспоминают о них с ужасом.

Том Круз. "Умственно отсталый"

Тома Круза в школе считали умственно отсталым, поэтому одноклассники не просто обижали, а буквально травили его. Виной такого отношения была дислексия, из-за которой юный Том говорил с акцентом, читал по слогам, а на бумаге вместо букв выводил каракули. Неудивительно, что учителя при первой же возможности старались избавиться от неудобного ученика, поэтому за двенадцать лет учебы Том сменил пятнадцать школ. Каждый раз ему приходилось привыкать к очередному коллективу, и одноклассники, присмотревшись к нему, каждый раз начинали издеваться над Крузом по новой, тем более что большого труда это не составляло – ростом Том был гораздо ниже своих сверстников, поэтому не бил его в то время только ленивый. В какой-то момент Круз понял, что долго так не продержится, начал нападать первым и недоброжелатели довольно быстро от него отстали.

Виктория Бекхэм. "Богачка"

Виктории Бекхэм одноклассники не могли простить того, что она росла в обеспеченной семье и могла позволить себе то, чего не было у них. Так, Вики Адамс приезжала в школу на лимузине с личным водителем. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Виктория выходила из автомобиля за квартал до школы, но это ей не помогло – обидчики узнали о ее хитрости, и травля продолжилась: девочку обзывали "богачкой", бросали в нее комья грязи, норовя испачкать одежду, в которой она уже тогда знала толк, и грозились побить – к счастью, до рукоприкладства дело не дошло.

Вайнона Райдер. "Неказистый мальчик"

Вайноне Райдер, которая в школе была похожа на щуплого и неказистого мальчика, повезло меньше – ее одноклассники (удивительно, но среди них были и девочки), однажды очень сильно избили будущую звезду: сначала ударили головой об дверь, а когда она упала, больно били ногами. Родители привезли дочь в больницу, где оказалось, что ей придется наложить несколько швов. Казалось бы, хулиганов должны были наказать, но вместо этого из школы почему-то исключили Вайнону.

В интервью Райдер рассказывает, что много лет спустя одна из ее обидчиц, узнав известную актрису, подошла к ней с просьбой об автографе. "А ты помнишь девочку, которую вы целой толпой избили в седьмом классе?" – спросила она. Женщина кивнула, после чего Вайнона сказала: "Так вот, это была я. Никакого автографа ты не получишь, пошла вон отсюда". По ее словам, это было меньшее, что она могла сделать.

Джордж Клуни. "Франкенштейн"

На Джорджа Клуни одноклассники ополчились после того, как с ним случилась беда – из-за генетического заболевания, которое носит название паралич Белла (в семье Клуни передается по мужской линии и досталось Джорджу от отца), у мальчика, как говорят в народе, отняло половину лица: он с трудом говорил и не мог открыть левый глаз. Но самое страшное, что Клуни не мог есть в школьной столовой – еда и питье вываливались у него изо рта. Тогда над будущим актером насмехалась вся школа, включая его друзей, а кто-то даже дал Джорджу злую кличку – Франкенштейн, которая прилипла к нему намертво.

Сегодня Клуни говорит, что тот период был самым страшным в его жизни, но он в конце концов нашел выход из ситуации: начал сам шутить над своим недостатком, из-за чего обидчики через какое-то время потеряли к нему интерес, а потом паралич отступил и повода для издевательств не стало.

Леонардо Ди Каприо. "Тормоз"

Невероятно, но факт: звезда "Титаника" плохо учился в школе, главными оценками в его дневнике были тройки, за что одноклассники прозвали его "Леонардо-тормоз". В интервью актер, оправдываясь, говорит, что ему просто было скучно: предметы, которые преподавали в школе, его не интересовали, вот он и не считал нужным вникать в то, о чем говорили учителя. Как бы там ни было, но уважением у сверстников Лео не пользовался, и они частенько над ним подтрунивали.

Джулия Робертс. "Лягушка"

Это сегодня Джулию Робертс чаще всего именуют "красоткой", в школе у нее было совсем другое прозвище – "лягушка", так одноклассники оценили ее большой рот, теперь считающийся "лучшей улыбкой Голливуда". К тому же в подростковом возрасте Робертс носила очки, которые ее совсем не красили, и была очень худой, за что ее тоже немилосердно дразнили. Единственное, о чем тогда мечтала будущая звезда – поправиться, но ей это никак не удавалось, и она просто ненавидела себя и свое тело. Актеры и режиссеры, которым довелось работать с Робертс, говорят, что взращенные в школе комплексы неполноценности ей не удалось вытравить даже после успеха ее самых известных фильмов, звезда мирового уровня до сих пор застенчива и не уверена в себе.

Джессика Альба. "Тупица"

Джессика Альба росла болезненным ребенком и часто пропускала уроки, как принято в таких случаях говорить, по уважительным причинам. Вот только грызть гранит науки эти самые причины ей не помогали: каждый раз, возвращаясь в школу после очередной болезни, она вынуждена была нагонять все, что успели за это время пройти ее одноклассники, но получалось у нее это далеко не всегда, за что ее и дразнили "тупицей".

Альбе также не могли простить того, что она была некрасивой, неуклюжей и плохо одевалась. "Мои родители мало зарабатывали, – делится своими воспоминаниями Джессика, – и я не могла похвастаться красивой одеждой и ярким и стильным школьным рюкзачком. Чтобы поменьше попадаться на глаза одноклассницам, которые пренебрегали мной, на переменах я пряталась в кабинете школьной медсестры и там же ела скромный ланч, который давала мне с собой мама".

Джуд Лоу. "Пудель"

Причиной того, что одноклассники дразнили и обижали Джуда Лоу, была банальная зависть: в детские годы будущий актер был настолько красив, что его легко можно было перепутать с девочкой. Он хорошо учился и отличался примерным поведением, а этого в школьной среде, как правило, не прощают. Бить Джуда одноклассники не осмеливались – он легко мог дать сдачи, но обидную, как им казалось, кличку одноклассники ему все-таки придумали: за кудрявые волосы Лоу прозвали "пуделем".

Рози Хантингтон-Уайтли. "Плоская Рози"

Рози Хантингтон-Уайтли одноклассники ставили в вину то, из-за чего ею сегодня восхищается весь мир: высокий рост и стройную фигуру. Сегодня в интервью Рози вспоминает, что над ней постоянно насмехались, причем делали это не дружелюбно, а злобно – больше всего хулиганов раздражала грудь девочки – точнее, ее полное отсутствие, из-за чего они называли ее "плоской Рози". Издевательства прекратились только после того, как Хантингтон-Уайтли подписала свой первый модельный контракт – это случилось, когда ей исполнилось семнадцать лет.

Источник: ЛЕДИ/Nur-kz