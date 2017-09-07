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фото: instagram.com/keti_one_official

30-летняя Кети Топурия впервые прокомментировала свое расставание с мужем, 43-летним бизнесменом Львом Гейхманом, отцом ее двухлетней дочери Оливии. О разводе супругов российские СМИ сообщили еще в мае, но тогда певица не стала обсуждать свою личную жизнь с журналистами.

Несколько месяцев обеспокоенные поклонники гадали, что же происходит в семье звезд, и вот Кети сама расставила все точки над «i». Она опубликовала снимок Гейхмана с дочкой и оставила следующую подпись:

Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия. Я тебя очень люблю, хотя мы уже не вместе давно, но мы семья, мы друзья, и это вечно. Я тебя лю,

— такой трогательный пост появился на странице артистки в Instagram.

Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Сен 6 2017 в 6:45 PDT

Фолловеры звезды, конечно, расстроились и начали писать ей теплые слова в знак поддержки. Многие высказали уверенность, что Кети еще обязательно будет счастлива и найдет новую любовь.

Напомним, Кети Топурия и Лев Гейхман поженились в 2013 году после четырех лет романа, сыграв пышную свадьбу в концертном зале Барвиха Luxury Village в присутствии многочисленных звездных гостей. Через два года у пары родилась дочь.

Публикация от Olivia (@olivia_geykhman) Авг 7 2017 в 6:21 PDT

Казалось, в отношениях супругов все прекрасно, но в прошлом году начали появляться слухи, что Кети с мужем уже давно живут раздельно. В качестве причины разрыва называли измену певицы: якобы она закрутила роман с рэпером Гуфом, пока Гейхман пропадал в командировках. Правда это или нет, неизвестно, зато мы теперь точно знаем, что свой 31-й день рождения, который будет 9 сентября, Кети встречает уже свободной женщиной.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Авг 25 2017 в 9:38 PDT

Источник: iСТАТУС