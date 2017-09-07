Звезды, ставшие мамами три раза: Бейонсе, Анна Седокова, Меган Фокс и другие
Вдохновившись новостью о том, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка, захотелось рассказать, кто из звезд уже трижды мама.
Анна Седокова
Популярная певица Анна Седокова воспитывают двух дочек Алину и Монику, а всего несколько месяцев назад родила сына Гектора. Правда, с отцом третьего ребенка она рассталась, по слухам, отменив свадьбу, запланированную на август.
Ольга Фреймут
В число многодетных мам попала и украинская телезвезда Ольга Фреймут. Она воспитывает дочь Злату от отношений с британцем, а за последние два года успела родить сына Валерия и дочь Евдокию своему возлюбленному Владимиру Локотко. На данный момент все восторгаются, как быстро Ольга Фреймут вернула себе форму после родов.
Бейонсе
Американская поп-дива Бейонсе в этом году также пополнила ряды мам, у которых подрастает трое деток. Несколько месяцев назад она родила близнецов Руми и Сэра. А недавно друзья креативно поздравили ее с днем рождения.
Оксана Самойлова
Мама троих деток и Оксана Самойлова, бизнесвумен и жена рэпера Джигана. Они воспитывают дочек Ариелу, Лею и Майю, но также мечтают о сыне, поэтому не планируют останавливаться на достигнутом.
Мария Кожевникова
Мамой троих мальчиков является и российская актриса, звезда сериала "Универ", Мария Кожевникова. В планах еще и дочь, поэтому мы следим за обновлениями.
Меган Фокс
Еще одна мама троих мальчиков — голливудская актриса Меган Фокс. У ее мужа, Брайана Остина Грина, есть еще один сын от первого брака. Он безумно мечтает о дочери, но уже даже не надеется на ее появление с такой динамикой.
Ким Кардашьян
У звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно полностью оголилась, пока что двое детей, но инсайдеры говорят о том, что сейчас суррогатная мать вынашивает для Ким и Канье Уэста третьего ребенка.
Кристина Орбакайте
Трое детей от разных мужей воспитывает дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Ее старший сын Никита Пресняков недавно женился на Алене Красновой.
Риз Уизерспун
Еще одна многодетная звезда Риз Уизерспун. Секрет женственной фигуры оскароносной блондинки — умеренность в питании без каких-либо жестких ограничений и серьезная физическая нагрузка. Кстати, недавно Риз Уизерспун приписывали также очередную беременность.
Алсу
В нашем рейтинге также и певица Алсу. В прошлом году в ее семье появился долгожданный мальчик. Теперь у ее дочек Сафины и Микеллы появился братик Рафаэль.
Источник: ХОЧУ