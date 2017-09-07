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фото: instagram.com/samoylovaoxana

Вдохновившись новостью о том, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка, захотелось рассказать, кто из звезд уже трижды мама.

Анна Седокова

Популярная певица Анна Седокова воспитывают двух дочек Алину и Монику, а всего несколько месяцев назад родила сына Гектора. Правда, с отцом третьего ребенка она рассталась, по слухам, отменив свадьбу, запланированную на август.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Авг 5 2017 в 10:38 PDT

Ольга Фреймут

В число многодетных мам попала и украинская телезвезда Ольга Фреймут. Она воспитывает дочь Злату от отношений с британцем, а за последние два года успела родить сына Валерия и дочь Евдокию своему возлюбленному Владимиру Локотко. На данный момент все восторгаются, как быстро Ольга Фреймут вернула себе форму после родов.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) Авг 2 2017 в 12:07 PDT

Бейонсе

Американская поп-дива Бейонсе в этом году также пополнила ряды мам, у которых подрастает трое деток. Несколько месяцев назад она родила близнецов Руми и Сэра. А недавно друзья креативно поздравили ее с днем рождения.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT

Оксана Самойлова

Мама троих деток и Оксана Самойлова, бизнесвумен и жена рэпера Джигана. Они воспитывают дочек Ариелу, Лею и Майю, но также мечтают о сыне, поэтому не планируют останавливаться на достигнутом.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) Авг 29 2017 в 11:05 PDT

Мария Кожевникова

Мамой троих мальчиков является и российская актриса, звезда сериала "Универ", Мария Кожевникова. В планах еще и дочь, поэтому мы следим за обновлениями.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Сен 3 2017 в 8:50 PDT

Меган Фокс

Еще одна мама троих мальчиков — голливудская актриса Меган Фокс. У ее мужа, Брайана Остина Грина, есть еще один сын от первого брака. Он безумно мечтает о дочери, но уже даже не надеется на ее появление с такой динамикой.

Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) Янв 5 2015 в 10:54 PST

Ким Кардашьян

У звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, которая недавно полностью оголилась, пока что двое детей, но инсайдеры говорят о том, что сейчас суррогатная мать вынашивает для Ким и Канье Уэста третьего ребенка.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Авг 21 2017 в 9:17 PDT

Кристина Орбакайте

Трое детей от разных мужей воспитывает дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Ее старший сын Никита Пресняков недавно женился на Алене Красновой.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Май 23 2017 в 12:42 PDT

Риз Уизерспун

Еще одна многодетная звезда Риз Уизерспун. Секрет женственной фигуры оскароносной блондинки — умеренность в питании без каких-либо жестких ограничений и серьезная физическая нагрузка. Кстати, недавно Риз Уизерспун приписывали также очередную беременность.

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Авг 30 2017 в 10:37 PDT

Алсу

В нашем рейтинге также и певица Алсу. В прошлом году в ее семье появился долгожданный мальчик. Теперь у ее дочек Сафины и Микеллы появился братик Рафаэль.

Публикация от АЛСУ️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Авг 11 2017 в 8:12 PDT

Источник: ХОЧУ