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Красотка-актриса Меган Маркл, чья популярность взлетела до небес после того, как стало известно о ее романе с принцем Гарри, украсила новый номер Vanity Fair. На обложке звезда позирует в трогательном образе: едва заметный макияж, сквозь который видны веснушки, естественная укладка, смущенная улыбка.

В интервью изданию Меган впервые откровенно рассказала об отношениях с принцем Гарри:

«Мы – люди, которые любят друг друга, которые счастливы вместе. Мы хранили отношения в тайне примерно полгода, прежде чем это стало достоянием общественности. Все это время я остаюсь собой, я все так же Меган, которая никогда не пыталась определять себя через отношения».

О сложностях публичных отношений:

«Это напоминает море, со своими приливами и отливами. Иногда волны слишком сильные, но, к счастью, мой бойфренд меня очень поддерживает».

О будущем с принцем Гарри:

«Думаю, настанет момент, когда мы выйдем из тени, открыто заявим о себе, но сейчас хочется насладиться только нашим временем. Оно принадлежит только нам двоим. Тот факт, что сейчас наши отношения принадлежат только нам, делает их особенными и удивительными. Мы счастливы, ну а я очень обожаю великие истории любви».

фото: instagram.com/ladydianafan

Источник: COSMOPOLITAN