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Подробности личной жизни звезды реалити-шоу Ким Кардашьян сейчас у всех на устах. Напомним, вчера зарубежные СМИ сообщили, что третий ребенок 36-летней Ким и 40-летнего Канье Уэста появится на свет уже в январе. Малыша родит суррогатная мать, которую очень долго искали. Теперь же инсайдеры из окружения пары сообщают, что третий ребенок Ким Кардашьян — девочка! Так что пока в клане Кардашьян-Дженнер преобладают женщины.

Также теперь интересно, как на появление третьего ребенка отреагирует 4-летняя Норт, которая не любит младшего брата Сейнта. Ради нее Ким Кардашьян даже откзалась от грудного вскармливания. Кто знает, может, с сестрой все будет иначе.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Авг 21 2017 в 9:17 PDT

Пока букмекеры делают ставки на имя для дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста, мы напомним, что недавно звезда реалити появилась в латексном платье на Неделе моды в Нью-Йорке, а также удивила выходом в свет в одном пиджаке на голое тело.

Источник: HOCHU!