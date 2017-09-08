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Несколько дней назад в сети появились фото Джорджа и Амаль Клуни на Венецианском фестивале. Это было первое появление новоиспеченных родителей на публике после рождения двойни, и, конечно же, они произвели настоящий фурор. А следом за фотографиями супругов с кинофестиваля в сети появилось первое интервью с семейством Клуни, в котором они рассказали о детях.

"Мы с женой очень беспокойные, и Амаль даже больше, чем я, но я отлично справляюсь со сменой подгузников. Никогда не думал, что преуспею в этом деле... Теперь мой дом наполнен теплыми звуками плачущих детей. Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузник. Они смеются надо мной. Я столько лет называл их дерьмом, поэтому сейчас заслужил все это", - с улыбкой начал Клуни свой рассказ об отцовстве. Однако затем журналист The Hollywood Reporter обратился к Амаль, чтобы узнать, что больше всего удивило ее в Джордже за четыре года.

"Какой он отличный отец", - ответила миссис Клуни.

К слову, супруги также признались, что не могли поверить, когда им сказали о том, что будет двойня:

"Врач во время УЗИ сказал: "Есть один ребенок". Я ответил: "Отлично". И вдруг доктор добавил: "А еще есть второй ребенок". Мы с Амаль сидели и просто смотрели на листы бумаги, которые нам дали, и думали, что тут какая-то ошибка".

Как бы там ни было, сейчас, несмотря на все стандартные сложности, с которыми сталкиваются родители, Джордж Клуни утверждает, что он очень счастлив:

"Каждый день своей жизни я ощущаю себя счастливчиком. Мне везло в карьере. И вершиной везения стала встреча с идеальной спутницей. Не все в жизни происходит по вашему графику, но однажды вы встречаете человека, с которым всегда должны были быть рядом. Вот так я чувствую себя сейчас и уверен, что Амаль чувствует то же самое".

Источник: VIVA!