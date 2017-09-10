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Ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах в разное время, в Латвии празднуется во второе воскресенье сентября.

Давайте вспомним известных папочек и убедимся, что дети украшают мужчину.

Дэвид Бэкхем

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Май 2 2017 в 11:52 PDT

Вот уже несколько лет Дэвид Бекхэм сотрудничает с международным детским фондом ЮНИСЕФ. В качестве посла доброй воли он побывал во многих странах и убедился – папы хотят обеспечить счастливое будущее своим детям, правда, не везде это возможно. Вместе со свей женой Викторией Дэвид Бекхэм воспитывает четырех замечательных детей – троих мальчиков: 18-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 12-летнего Круза и их младшую сестричку 5-летнюю Харпер.

Марк Цукерберг

фото: Facebook

33-летний американский программист, основатель Facebook Марк Цукерберг в последние годы не выходит из рейтингов самых богатых людей планеты. В 2015 году супруга Присцилла Чан родила Цукербергу дочь Максиму. А в августе этого года миллиардер стал отцом во второй раз: у Марка родилась еще одна дочь. Счастливую новость бизнесмен опубликовал на своей странице, сообщив что они с женой Присциллой решили назвать девочку Августой.

Максим Галкин

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 24 2017 в 9:07 PDT

Супруг Аллы Борисовны Пугачевой уже давно прослыл среди поклонников и подписчиков "супер-папой". Популярный телеведущий постоянно радует трогательными видео и фото из жизни своей семьи на своей странице в Instagram. Очаровательные двойняшки Лиза и Гарри растут в любви и очень счастливы.

Джейми Оливер

Всемирно известный шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер настоящий папа-герой. У него и его супруги Джульетт пятеро детей со сказочно красивыми именами – дочки Поппи Хани Рози, Дейзи Бу Памела, Петал Блоссом Рейнбоу и сыновья Бадди и Ривер Рокет. В 2005 году многодетный папа инициировал проект по изменению школьного питания в Англии, видимо, заботясь в том числе и о своих малышах.

Принц Уильям

Герцог Кембриджский принц Уильям Артур Филипп Луи и его супруга Кейт Миддлтон родители двух замечательных деток – сына Джорджа и дочери Шарлотты. Отец королевского семейства говорит, что дети заставляют больше беспокоиться о будущем: "Я больше беспокоюсь о будущем. Когда у вас есть что-то или кто-то в жизни, кому нужно дать будущее, думаю, это больше фокусирует ваше внимание на том, что вы им даете". Также недавно появилась новость о том, что королевская семья в ожидании еще одного малыша.

Павел Воля

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) Июл 25 2017 в 5:56 PDT

У шоумена Павла Воли двое малюток – сын Роберт и дочка София. Резидент Comedy Club слывет очень трепетным и заботливым папашей, тщательно оберегающим жизнь своих детей от посторонних глаз.

Лишь изредка шоумен позволяет себе отпустить пару шуток о своем счастливом отцовстве и взрослении сына или дочери на своих выступлениях. Периодически делится новостями из жизни сына Павел Воля и в микроблоге. А супруга Павла, знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева называет мужа главным экспертом в вопросах воспитания сына. «Когда отец дома, Роберту ничего больше и не нужно: папа — его главный друг», - рассказывала Ляйсан в одном из интервью.

Брэдли Купер

Красавчик Брэдли Купер в марте стал отцом дочери Леи де Сены. Мама девочки - 31-летняя модель Ирина Шейк. Пару, по очереди гуляющую с малышкой в коляске или слинге, постоянно замечают журналисты, а самого Купера уже успели назвать самым сексуальным папой среди знаменитостей.

Джордж Клуни

Холостяк с многолетним стажем, актер Джордж Клуни сдался и женился на британском адвокате Амаль Клуни осенью 2014 года. В июне 2017-го супруга подарила 56-летнему Клуни сразу двух детей – двойняшек Эллу и Александра. Друзья подкалывают бывшего ловеласа, а сам он сразу после рождения детей пошутил, что «принимает успокоительное и поправится через несколько дней».

Иван Охлобыстин

фото: StarHit.ru

Богатство эпатажного и многогранного Ивана Охлобыстина – его дети. Сыновья Василий и Савва, дочки Анфиса, Евдокия, Варвара и Иоанна. Возможно, что именно они дают актеру сил и энергии. Все дети Охлобыстина от одной женщины – любимой супруги Оксаны Арбузовой. В середине девяностых Охлобыстин и Арбузова поженились и повенчались всего после двух недель знакомства, но счастливы они уже более двадцати лет!

Стас Михайлов

фото: StarHit.ru

Любимец миллионов женщин, певец Стас Михайлов, может похвастаться большой семьей. У Михайлова шестеро детей. Старший сын Стаса, Никита, родился в браке с Инной Горб. Недолгий роман артиста с Натальей Зотовой подарил Михайлову дочь Дарью.

А когда Стас брал в жены Инну Канчельскис, у девушки уже было двое детей от первого брака, которых Михайлов с радостью принял в свою семью. В 2009 появилась на свет первая общая дочь пары – Иванна, а в 2012 – вторая – Мария.

Источник: HB Style, Узнай всё