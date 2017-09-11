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фото: instagram.com/zeskullz

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус поженились! Об этом стало известно из Instagram молодоженов. Алексей опубликовал фото с Аленой в автомобиле. На Водонаевой белое платье с открытыми плечами и широкий чокер на шее.

Алена же поделилась с подписчиками снимком деталей своего свадебного образа. Телеведущая показала туфли винного оттенка, аксессуары, а также веточку орхидеи, которая заменила свадебный букет. «11 сентября», — загадочно подписала кадр Алена, добавив смайлики в виде обручального кольца и сердца.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Сен 11 2017 в 3:41 PDT

Судя по геолокации, регистрация брака Косинуса и Водонаевой состоялась в Санкт-Петербурге. Ранее телеведущая говорила о том, что их с Алексеем свадьба будет приватной. Молодожены не захотели приглашать родственников и друзей. «Таинство брака все же должно быть немного таинством, с дурацкими конкурсами это невозможно. Мне хочется быть только с Лешей. Потом, конечно, мы устроим праздничный ужин с родителями и сыном Богданом», — рассказывала телеведущая.

Публикация от ZESKULLZ (@zeskullz) Авг 26 2017 в 5:21 PDT

Поклонники искренне рады за новобрачных и желают им счастья. Напомним, этот брак стал для Алены вторым. В 2013 году Водонаева развелась с бизнесменом Алексеем Малакеевым, от которого родила сына Богдана.

Источник: COSMOPOLITAN