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фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая скандальной программы «Дом-2» Ольга Бузова вчера презентовала свою новую видеоработу на песню «Хит-парад». За сутки клип набрал уже более миллиона просмотров и несколько тысяч комментариев от интернет-пользователей. В клипе Бузова не только снова надела свадебное платье, но ещё и совсем оголила грудь.

Мнения по поводу новой работы среди пользователей Сети разошлись. Поклонники поддержали артистку, а недоброжелатели высказали свою критику. «Вокала я не слышу, клип ужасный», «Пустая песня для пустых голов», «Как говорится, талантливых надо проталкивать, бездарности сами пролезут», «Бездарный клип, как и песня», «Прежде чем записывать песню, надо сначала насморк вылечить!», - комментировали клип интернет-пользователи на YouТube.

Источник: VladTime