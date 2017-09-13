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Актриса Эмбер Херд искупалась топлес (1)

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Woman | 13 сентября 2017 года, 13:45

Голливудская актриса Эмбер Херд искупалась топлес. Фото она обнародовала в Instagram. "На Бали", – именно так был подписан снимок.

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У Херд недавно закончился роман с миллиардером Илоном Маском. О расставании они сообщили в своих микроблогах. В 2016 году Херд развелась с актером Джонни Деппом. Напомним, она подала на развод через два дня после смерти матери Деппа.

фото

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились 3 февраля 2015 года после трехлетнего романа, начавшегося на съемках фильма "Ромовый дневник".

Источник: Бульвар

Комментарии 1
Изврат Иванович Вротов28 минут назад
Хотелось бы подробностей!
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