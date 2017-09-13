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Голливудская актриса Эмбер Херд искупалась топлес. Фото она обнародовала в Instagram. "На Бали", – именно так был подписан снимок.

A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Sep 11, 2017 at 7:22am PDT

У Херд недавно закончился роман с миллиардером Илоном Маском. О расставании они сообщили в своих микроблогах. В 2016 году Херд развелась с актером Джонни Деппом. Напомним, она подала на развод через два дня после смерти матери Деппа.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились 3 февраля 2015 года после трехлетнего романа, начавшегося на съемках фильма "Ромовый дневник".

Источник: Бульвар