Актриса Эмбер Херд искупалась топлес (1)
Woman | 13 сентября 2017 года, 13:45
Голливудская актриса Эмбер Херд искупалась топлес. Фото она обнародовала в Instagram. "На Бали", – именно так был подписан снимок.
У Херд недавно закончился роман с миллиардером Илоном Маском. О расставании они сообщили в своих микроблогах. В 2016 году Херд развелась с актером Джонни Деппом. Напомним, она подала на развод через два дня после смерти матери Деппа.
Эмбер Херд и Джонни Депп поженились 3 февраля 2015 года после трехлетнего романа, начавшегося на съемках фильма "Ромовый дневник".
Источник: Бульвар
Хотелось бы подробностей!
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