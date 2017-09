Woman |

42-летняя Анджелина Джоли взяла с собой на кинофестиваль в Торонто всех шестерых детей, но старший ребенок актрисы привлек к себе наибольшее внимание. 16-летний Мэддокс впервые согласился ответить на вопросы журналистов. Поводом для общения стал фильм «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father: A Daughter Of Cambodia Remembers), режиссером и продюсером которого выступила Анджелина, а Мэддокс в этом проекте стал ее правой рукой, попробовав себя в качестве исполнительного продюсера.

Я старался помочь всем, чем только мог… Камбоджийцы обычно спокойные и расслабленные люди, но когда хотят сделать что-то дикое и безумное, делают это – такое поведение свойственно и мне. Горжусь, что я камбоджиец,– рассказал Мэддокс о съемках фильма, прошедших на его родине.

Юноша поделился с прессой и другими подробностями, ответив на вопросы о своей маме, которая усыновила его в марте 2002 года.

Она забавная, веселая, и с ней легко работать. Это чудо,– ответил сын Анджелины Джоли о ней.

Актриса и сама рассказывала об их работе на съемочной площадке и признавалась, что именно Мэддокс подтолкнул ее к созданию исторического триллера, повествующего о кровавых событиях в Камбодже в 1970-е годы. А на днях Джоли заявила, что одобрит выбор детей, если они захотят пойти по ее стопам и выберут творческие профессии.

